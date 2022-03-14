Проекты строительства сибирских аэропортов могут изменить из-за санкций

Холдинг «Новапорт» собирается ввести изменения в проектную документацию для строительства ряда объектов. Это объясняется последствием введения экономических санкций в отношении России. Напомним, что холдинг занимается комплексным развитием аэропортов, в том числе новосибирского «Толмачёво», где планировалось открыть новый терминал осенью 2022 года.



Как рассказал генеральный директор холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков на пресс-конференции 14 марта, компания продолжит строительство новых аэровокзалов и терминалов, несмотря на введение западных санкций в отношении России. Однако проектную документацию объектов придётся изменить – в частности, в виду необходимости найти замену оборудованию, попавшему под ограничения.

«Скорее всего, в связи с рядом изменений по санкциям проекты требуют доработки. То, что строится, мы пытаемся построить вовремя, но мы же люди здоровые, понимаем, что нужно было купить такое-то оборудование вентиляционное или автоматическое, и, возможно, его не будет», — сообщил журналистам Сергей Рудаков (цитата по ТАСС).

Глава холдинга отметил, что на оценку ситуации по необходимым изменениям компании потребуется один-два месяца.

Сейчас под руководством компании «Новапорт» строятся терминалы в аэропортах Томска и Новосибирска – в новосибирском «Толмачёво» объект предполагается сдать в сентябре. Компания также планирует возвести аэродром в районе горнолыжного курорта Шерегеш в Кузбассе. Кроме того, в начале прошлого года холдинг заявлял о планах построить новый терминальный комплекс в Барнауле.

Холдинг «Новапорт» управляет аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.

Напомним, в новосибирском аэропорту «Толмачёво» проходит масштабная реконструкция аэровокзального комплекса. Проектная документация на эти работы была одобрена госэкспертизой в феврале 2020 года. Согласно проекту, в рамках работ строится новый терминальный комплекс и реконструируются обе взлётно-посадочные полосы. Завершить реконструкцию планируется в два этапа до 2025 года. Площадь аэровокзального комплекса по итогу работ составит 100 тыс. кв. м.