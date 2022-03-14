Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике провел выездное совещание по выработке антикризисных мер в экономике региона.

Помимо депутатов комитета, участвовавших в совещании в полном составе, в обсуждении приняли участие заместитель губернатора Роман Теленчинов, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, профильные министры регионального правительства, а также руководители крупных промышленных предприятий Новосибирска и представители научного и предпринимательского сообщества.

Местом совещания стал завод «ЛИКОЛОР». Как сказал председатель комитета по транспорту Заксобрания области Майис Мамедов, чтобы на месте оценить потенциальные риски и опасности введенных против России санкций и сделать обсуждение антикризисных мероприятий в области максимально конкретным.

Выступления участников совещания касались перечня уже принятых и предлагаемых мер, адресованных бизнесу, переориентации производств на внутренний рынок, выстраивания новых производственных цепочек, а также мониторинга цен на ГСМ, продукты питания, товары первой необходимости. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров предложил создать региональную программу кооперации предприятий. В условиях, когда часть оборудования простаивает, предприятия могли бы предоставлять его в аренду или выполнять на нем небольшие заказы других организаций, создав своеобразные инжиниринговые центры, убежден министр.

Конкретными были и предложения депутатов. Александр Барсуков поставил вопрос регулирования тарифов на железнодорожные перевозки. По мнению депутата Владимира Анисимова, следует обратить внимание на предприятия, которые выигрывают тендеры и работают на территории области, а зарегистрированы и платят налоги в других регионах.

Зампред комитета Сергей Титков убежден: изменения должны коснуться и деятельности Заксобрания. «Мы теряем время. Целевые госпрограммы рассматриваются сначала правительством, потом в Заксобрании. Принять решение – жди конца месяца, когда состоится сессия. Нужен новый алгоритм, который сделает более быстрым механизм принятия решений», – подчеркнул парламентарий.

«Работа идет совместная. Правительство и Заксобрание в одной лодке, гребут в одном направлении, взаимопонимание полное. Главная наша задача – перейти к импортозамещению. Без науки, без поддержки конструкторских бюро мы не обойдемся. Новосибирск имеет в этой сфере и опыт, и богатые возможности. Надо обеспечить загрузку предприятий, подержать НИИ, научно-технические лаборатории. Необходимо оказать точечную поддержку, чтобы ситуацию изменить к лучшему», – прокомментировал итоги совещания Майис Мамедов.

Председатель комитета по транспорту, промышленной и информационной политике сообщил, что до конца недели министерства представят свои предложения по принятию антикризисных мер, которые будут вынесены на рассмотрение комитета.