Специализированный застройщик «Зеленый город» получил разрешение на строительство многоэтажного жилого комплекса в микрорайоне Прибрежный в 200 метрах от берега Оби.

СЗ «Зеленый город» (генеральный директор, по данным СПАРК, Валентин Петренко. Застройщик входит в группу компаний «Новый мир») 9 марта получил очередное разрешение на строительство нескольких высоток буквально в 200 метрах от реки Обь по улице Перекатная в Железнодорожном районе Новосибирска, сообщает муниципальный портал Новосибирска. Новый жилой комплекс будет соседствовать с кварталом «Беринг», который строит компания «Новый мир», и ЖК «Чернышевский» (застройщик ООО «Альгеба» входит в ГК «СибирьИнвест»).

Первый этап строительства предполагает возведение разноэтажного жилого дома (10, 17, 24 этажей) со встроенными помещениями общественного назначения, в том числе для детского дошкольного учреждения на 20 мест. В доме будет 281 квартира. Треть из них это однокомнатные студии и квартиры. Второй этап подразумевает строительство многоэтажного дома (18 и 26 этажей), 2 подземных этажа, количество квартир – 205, машино-мест – 307. Разрешение действует до декабря 2027 года.

Первое разрешение на строительство жилого комплекса на Прибрежной было выдано еще в 2007 году ООО «СтройДом» (сегодня, по данным СПАРК, – учредитель СЗ «Зеленый город»). Генеральный директор ООО «СтройДом» – Андрей Шевченко, он же генеральный директор и совладелец ООО «Новый мир».

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что «Сибмонтажспецстрой» открыл продажи в новом жилом комплексе в Октябрьском районе Новосибирска.