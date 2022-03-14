39-летняя жительница Новосибирской области скончалась от коронавируса

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От заболевания скончались одиннадцать пациентов, в том числе 39-летняя женщина.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались шесть женщин в возрасте от 39 до 94 лет, а также пять мужчин в возрасте от 45 до 92 лет.

В инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 1 997 пациентов (днем ранее — 2 060), в том числе 29 детей (13 марта — 44). В отделениях реанимации лечатся 233 человека (днем ранее — 260). Аппарат ИВЛ требуется 29 пациентам.

За сутки заболевание подтвердилось у 690 человек, при этом днем ранее в регионе выявили 871 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 245 377 случаев коронавируса. 223 401 пациент полностью выздоровел, умерли 5 182 человека.

Отметим, в Новосибирской области снижается заболеваемость коронавирусом. Пик волны COVID-19 был зафиксирован месяц назад, 14 февраля, когда коронавирус за сутки выявили у 5 824 пациентов.

В регионе продолжается снятие коронавирусных ограничительных мер. Так, система QR-кодов перестала действовать, в частности, в салонах красоты, саунах, заведениях общепита, аквапарках, зоопарках, фитнес-центрах. С завтрашнего дня в регионе отменяется предъявление QR-кодов при посещении объектов культуры и спорта.

Отметим, новосибирские власти планируют отменить систему QR-кодов в театрах, кинотеатрах, санаторно-курортных организациях и гостиницах.