Беженцев с Украины поселят в санатории и детские лагеря Новосибирской области

Более тысячи беженцев с территории Украины прибудет в Новосибирскую область в ближайшее время. Для них выделены места в пяти детских лагерях и двух санаториях.

Заявка Новосибирской области на размещение беженцев с территории Украины утверждена, регион готов принять 1200 человек. Об этом стало известно на оперативном совещании в областном правительстве 14 марта.

Как рассказал на совещании вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов, приезжие будут размещены в пяти загородных круглогодичных лагерях, где общее число мест составляет 960 человек, а также двух структурных подразделениях санатория «Лазурный» и санатории «Золотой берег» — в этих учреждениях подготовлено 240 мест.

Приоритет для размещения в социальных и детских организациях будет отдаваться семьям с детьми.

«Основной акцент делается на оздоровлении и отдыхе детей и сопровождающих их взрослых, поэтому в подготовленных учреждениях особо учтены вопросы правильного питания, медицинского сопровождения, оздоровительных услуг», — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области действует алгоритм приёма беженцев из ЛНР и ДНР. Приезжие могут позвонить по линии помощи по номеру «122», а также «горячей линии» областного министерства труда и социального развития (8-800-100-00-82, звонок бесплатный). Также в регионе работает оперативный штаб, посвящённый проблемам выходцев из соседних республик.

Напомним, в феврале губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о готовности региона принять беженцев из Донбасса на своей территории.