«Норникель» столкнулся с перебоями в поставках палладия из-за санкций

Компания «Норильский никель» вынуждена решать проблему с поставками палладия, возникшую в результате закрытия воздушного пространства для полётов из России – на фоне подорожания металла из-за возможных логистических проблем потребители задумываются об отказе от закупок.

О проблемах с поставками палладия рассказал президент ПАО ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин в интервью РБК.

По словам главы компании, из-за опасений по поводу перебоя с поставками палладия, которые могут быть спровоцированы закрытием большей части воздушного пространства Европы для полётов из России, стоимость металла возросла на 6% — до 2500 долларов за унцию. В результате часть потребителей рассматривает возможность отказа от контрактов с поставщиком. В связи с этим компания принимает меры по сохранению репутации надёжного поставщика и места на рынке. В частности, «Норникель» наладил поставки по альтернативным каналам.

«С никелем и палладием мы стараемся действовать таким образом, чтобы потребители получали товар по прогнозируемым для них ценам. Для них это очень важно, и такого рода действия встречают в основном понимание. У нас почти нет отказов от контрактов. И при всей внешней такой риторике недоброжелательной тем не менее товар наш по-прежнему пользуется спросом», — рассказал изданию Владимир Потанин.

Основным потребителем палладия, производимого на предприятиях «Норникеля», является компания BASF — крупнейший в мире немецкий химический концерн.

Напомним, в декабре 2021 года был утверждён план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, реализация которого проходит при участии компании «Норильский никель».