Переживет ли сельское хозяйство Новосибирской области эмбарго на семена?

Когда говорят об уязвимых местах российской экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада, часто поднимают вопрос зависимости нашего сельского хозяйства от импортных поставок, в частности, семян. «Континент Сибирь» изучил, как с этим обстоят дела в Новосибирской области.

Собеседником издания стал руководитель Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиал ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН) ИВАН ЛИХЕНКО. Это научное учреждение более восьмидесяти лет занимается созданием сортов зерновых, кормовых и овощных культур, рассчитанных на сибирский климат.

– Иван Евгеньевич, насколько наши аграрии на сегодня зависимы от импортных семян?

– Поскольку основные направления нашей работы – селекция зерновых и картофеля, могу описать ситуацию с этими культурами. Начну с главной, яровой пшеницы. В области высевают 70 сортов этой культуры, но в разных масштабах. Почти половину посевных площадей занимают 15 сортов, созданных в нашем институте, еще около 40% приходится на другие сорта российской селекции. И только 13% посевных площадей занимают иностранные сорта. Это в основном короткостебельные сорта (устойчивые к полеганию) с хорошей урожайностью, однако не достаточно адаптивные к экстремальным условиям вегетации в конкретных условиях нашего региона. Хочу заметить, что в наших селекционных питомниках уже имеются новые сортообразцы, отвечающие требованиям производства. И даже если будет эмбарго на поставку семян в Россию, мы уже очень близки к тому, чтобы вытеснить их с рынка в результате естественной конкуренции.

Схожая ситуация с ячменем. Всего в области высевается 28 сортов, в их числе – шесть селекции СибНИИРС, на которые приходится 62 % площади сортовых посевов. Примерно четверть посевов ячменя приходится на 10 импортных сортов. И все они внесены в список пивоваренных сортов. К сожалению, отечественных сортов такого типа не достаточно, в последние годы генетики ИЦиГ СО РАН совместно с селекционерами активно включились в эту работу. Но отмечу, что далеко не весь импортный ячмень идет на нужды пивоварен, большая часть урожая идет на фураж, так же, как и ячмень российских сортов. Так что, если иностранные сорта уйдут с нашего рынка, мы уже сейчас сможем без проблем заменить большую долю занимаемой ими посевной площади.

В посевах важнейшей зернофуражной культуры овса на долю импортных семян приходится только 4% засеваемой площади. Основные крупяные культуры — гречиха и просо представлены в области только сортами отечественной селекции. Ну и, естественно, с озимыми сортами ржи и пшеницы проблем нет. Они тоже все отечественного происхождения, так как зарубежные формы сибирскую зиму обычно переживают очень плохо.

Довольно хорошо обстоят дела и в семеноводстве. Мы в состоянии обеспечивать все запросы наших аграриев. В прошлом году мы вырастили 1314 тонн оригинальных семян (ОС) и семян класса «элита», значительная часть которых уже реализована в хозяйства, в том числе 375 тонн – сельхозпроизводителям Новосибирской области. Иначе говоря, мы удовлетворили их заявки в полном объеме.

– А есть проблемные места в этой области?

– Скажем так, нам есть над чем работать. Во-первых, это горох. Из 24 сортов гороха, высеваемых в области, 11 – иностранные, на которые приходится более 60% посевной площади. Эти сорта представляют так называемую безлисточковую форму, устойчивую к полеганию и потому популярную среди сельхозпроизводителей. Например, «ЭкоНива» поставляет много семян импортных сортов гороха. Мы пока не готовы конкурировать с зарубежными селекционерами по этой культуре, тут есть фронт работ.

И с картофелем у нас пока непростая ситуация. Примерно половину площадей засаживают сортовым материалом, остальное – чем придется. Среди сортов большой популярностью пользуются импортные сорта (Гала, Розара, Рэд Скарлетт), хотя в последнее время растет популярность и наших сибирских сортов, прежде всего сорта Тулеевский, созданного кемеровскими селекционерами совместно с Всероссийским НИИ картофеля.

Но и критической ситуацию с картофелем назвать нельзя, потому что решением этой проблемы озаботились намного раньше нынешней ситуации. Несколько лет назад ИЦиГ вошел в федеральную программу по возрождению отечественного картофелеводства. Мы к тому времени уже имели богатый опыт создания сортов картофеля, дающих хороший урожай в сибирских условиях. В настоящее время в рамках этой программы уже создано два новых сорта картофеля: в 2017 году в Госррестр был внесен сорт «Златка, а в прошлом – Сокур. Целевая программа предусматривает полный цикл работ: от создания сорта до внедрения его в производство. Собственно, селекцию и получение оздоровленного семенного материала (мини-клубни) выполняют сотрудники СибНИИРС, а далее в работу должны включаться семеноводческие хозяйства, которые возьмут на себя дальнейшее размножение мини-клубней с целью получения элитного посадочного материала для поставок картофелеводческим хозяйствам. В итоге, заказчиком работ в рамках программы стало ЗАО СХП «Мичуринец», а производственным партнером ученых и инвестором (наличие которого также одно из условий участия в программе) – ООО АТФ «АГРОС». Речь, подчеркну, идет уже о масштабном производстве посадочного материала. Эта работа продолжается, и мы рассчитываем, что с каждым годом доля нашего картофеля в посадках по области будет возрастать.

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Несколько иная ситуация складывается в области овощного семеноводства. Подробнее об этом «Континенту Сибирь» рассказал исполнительный директор ООО АТФ «АГРОС» ПАВЕЛ ПОТАПОВ.

– Объявленный несколько лет назад курс на импортозамещение в сельском хозяйстве привел к росту доли отечественных семян на рынке?

– В реальности сложилась обратная ситуация. За последнее время количество семян овощных культур, производимых в России, уменьшилось в целом в пять раз. Это обусловлено несколькими факторами. Первый – рыночная конъюнктура. Фермерам, которые выращивали семена (в основном это хозяйства, расположенные на юге нашей страны), стало выгоднее выращивать конкретную товарную продукцию, так как на нее выросли цены. Второй фактор связан с изменением стоимости процедуры сертификации семян. На каждую их партию нужно делать отдельный сертификат соответствия. Одно дело, когда эти затраты включаются в себестоимость партии зерновых культур, где счет идет на тонны, и совсем другие обстоятельства с семенами овощных культур, где партии измеряются килограммами. Такой подход существенно снизил финансовую выгоду от овощного семеноводства. Третий фактор – отсутствие государственной поддержки производителям овощных культур.

– Встает извечный вопрос – что делать?

– Ответ на него давно известен. Если мы хотим развития отечественного семеноводства, то необходима государственная программа, причем, комплексная, и основанная не только на субсидиях. Нужны меры, которые делали бы семеноводство выгодным для хозяйств. Также необходимо решать кадровый вопрос: сегодня у нас избыток блогеров и «тиктокеров» при остром дефиците агрономов и представителей других рабочих профессий. Семеноводство – это тяжелый физический труд, ежегодная кропотливая работа, в том числе ученых-селекционеров. В идеале развитие семеноводства – это кооперация бизнеса и науки, в рамках которого частный бизнес должен задавать вектор развития и вести семеноводство, а ученые создавать востребованные сорта и технологии. Сейчас семеноводством овощей у нас занимаются отдельные энтузиасты, их ресурсов не хватит, чтобы решить эту задачу на уровне страны.

– Как обстоят дела в нашей области?

– СХП «Мичуринец», который входит в состав ООО АТФ «Агрос», выступает в роли инновационного центра сибирского овощеводства. Наши опытные поля выполняют функцию сортоучастка, где проводятся государственные сортоиспытания сортов и гибридов с последующим внесением их в Госреестр. Ежегодно под Новосибирском ведется производства до двадцати сортов. Наша компания, как и коллеги в других российских регионах, занимается селекцией и производством семян для любительского садоводства, то есть для дачников. С точки зрения потребностей сельхозпредприятий, это небольшие объемы производства.

– Допустим, государственная программа будет принята. Сколько времени, по вашим оценкам, потребуется, чтобы устранить зависимость наших хозяйств от импорта?

– Это не так сложно, как может показаться. Начинать надо с замещения российскими семенами простых сортов. С 2008 года, когда курс рубля стал снижаться, некоторые товаропроизводители (как правило, некрупные) заменили гибриды сортами. Конечно, в тех случаях, где этот переход не повлек сокращения качества и количества получаемой продукции. В отличие от садоводов-любителей, предприятиям не нужен широкий ассортимент сортов, им хватит три-четыре сорта той же моркови, главное, чтобы они были качественными и урожайными. Если взять столовую свеклу, довольно значимую для России культуру, то во всем мире производство ее гибридных семян крупными семеноводческими компаниями сокращается. Фактически на рынке преобладают сортовые семена, которые производятся в ограниченных количествах и небольшим числом семеноводческих компаний. Тем временем в Сибири семеноводство свеклы было развито, и возродить его – не такая сложная задача. Если государство разработает четкую программу поддержки, обеспечит отсутствие бюрократических барьеров, то за пять-восемь лет можно будет заменить импортные сортовые семена свеклы на отечественные.