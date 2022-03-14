Новый заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка приехал из Кузбасса

Сибирский банк Сбербанка сообщает о новых кадровых изменениях в команде Новосибирского отделения – на должность заместителя управляющего – куратора блока «Розничный бизнес и Сеть продаж» назначена Екатерина Устинова.

Она закончила Иркутский государственный университет по специальности «Менеджмент», Колледж Мэрилендского университета по специальности «финансовый менеджмент», а также успешно завершила обучение по программам Сбербанк-500 и Лондонской бизнес-школы.

Екатерина работает в банковской сфере более 13 лет. За это время она прошла путь от старшего экономиста Иркутского отделения до заместителя управляющего Кемеровским отделением Сбербанка. За время ее работы в должности заместителя управляющего были обеспечены лидирующие позиции Розничного блока на основных рынках региона, при ее непосредственном участии успешно реализованы проекты по транспорту и цифровизации региона, внедрена «Карта жителя Кузбасса».

«Рад приветствовать Екатерину в команде Новосибирского отделения! Екатерина ранее уже проявила себя как успешный профессиональный управленец, способный достигать самых амбициозных целей. Уверен, что в Новосибирском отделении она добьется еще более впечатляющих результатов – прокомментировал данную новость управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов. Который, напомним, сам прибыл в Новосибирск из Кемерово, сменив на своей должности Игоря Безматерных.

Екатерина награждена Почетной грамотой Сибирского банка, а также медалью «За вклад в развитие Кузбасса».

В прошлом месяце, напомним, руководитель Новосибирского отделения Сбербанка получил еще одного заместителя по B2b направлению им стал Никита Макаренко, переехавший из Томска.