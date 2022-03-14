Стало известно, как скажутся санкции на строительстве метро в Красноярске

Экономические санкции со стороны Запада в отношении России не помешают строительству метрополитена в Красноярске, однако работы может осложнить подорожание стройматериалов. Об этом сообщил представитель разработчика проектной документации объекта.

Как отметит председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ), занимающегося разработкой проектно-сметной документации красноярского метрополитена, Олег Митволь, введение западных санкций не должно существенно отразиться на строительстве объекта, поскольку работы рассчитаны на российскую технику.

«Строительство рассчитано на российскую технику — там много земляных, бетонных работ. Отделка — вся отечественная», — сообщил Олег Митволь ТАСС 13 марта.

Представитель компании-разработчика напомнил, что московский метрополитен строился в том числе в годы Великой Отечественной войны. При этом он отметил, что на ходе работ по возведению подземки в Красноярске может так или иначе сказаться подорожание строительных материалов.

«Единственное, что нас волнует, — это цены на строительные материалы», — сказал Олег Митволь.

Строительство первой линии красноярского метрополитена протяжённостью 9,76 км планируется завершить в 2026 году. В феврале 2022 года стало известно, что регион намерен на эти цели взять инфраструктурный бюджетный кредит в размере более 89 млрд руб. Первые 10 млрд руб. кредита уже одобрены.

Красноярский метрополитен начали строить ещё в 1995 году, однако из-за проблем с финансированием работы неоднократно приостанавливались и были окончательно заморожены в 2013 году. В 2019 году на корректировку проектно-сметной документации объекта из федерального бюджета по национальному проекту «Экология» региону было выделено 950 млн руб., что положило начало возобновлению работ.

Напомним, в феврале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о том, что Новосибирск войдёт в число регионов, которым будут выделены федеральные средства на продолжение строительства метро.