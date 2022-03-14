Участник Великой Отечественной войны умер в Новосибирске

В Новосибирске на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий Михаил Бабкин.

Участник Великой Отечественной войны, полковник Михаил Бабкин ушёл из жизни 13 марта, сообщает пресс-служба новосибирского обкома КПРФ.

Михаил Алексеевич Бабкин родился в 1926 году в селе Гонохово Каменского района Алтайского края. С 1941 года, после окончания семи классов средней школы, работал в колхозе имени Коминтерна. 27 мая 1944 года ушёл пешком в районный военкомат. Прошёл обучение в стрелковом полку в Ачинске и в сентябре 1944 года, находясь в Литве, был зачислен в гвардейскую маршевую роту связи. Участвовал в боевых действиях в составе войск третьего Белорусского и Западного фронтов, а также на Восточном фронте в боях с японцами.

В 1948 году Михаил Бабакин окончил службу, после чего учился в военно-политехническом училище и строил карьеру кадрового военного. В 1969 году ушёл на военную пенсию и около 19 лет преподавал в общеобразовательных школах. Последние годы жил в Советском районе Новосибирска.

Михаил Бабкин удостоен ордена Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «За взятие Кенигсберга», а также региональных и партийных наград.

Прощание состоится 15 марта по адресу: улица Мухачёва 5/3с 14-00.

Напомним, в июне 2021 года ушёл из жизни Вячеслав Журавлёв, возглавлявший Новосибирский областной совет ветеранов на протяжении многих лет.