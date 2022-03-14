Враг – это вам не дракон под копьём Святого Георгия. Атакующая сторона более миловидна. Да и многолика. И действует вкрадчиво. И сейчас, в открытую получив удар по тонким, но когтистым пальцам, многорукое хищное тело НАТО заныло и захныкало…

На дворе был 2006 год. Я, тогда ещё не «прирулённый», ехал на очередное выступление в первом попавшемся такси. Тогда они в прямом смысле были первыми попавшимися, в ту доУБЕРную эпоху. Впрочем, и таксист, этот властелин поворотников, тоже «попал». Во всех отношениях. Таксисты – они же через одного душеведы и людознатцы. Мой был как раз из этого слоя.

Оценивающе оглядев мой внешний вид, собеседник явно захотел пощупать меня изнутри. Сразу и без особых прелюдий.

– Что с нами происходит? (прозвучало вместо «здрасьте»).

– Нас «шатают» изнутри…

Водитель завис. Он, видимо, ожидал от меня фрондёрского бубнежа про «террана» и «партию жуликов и воров» – стандартного контента, который принято получать от арт-богемы. У которой в карман цветного кардигана стационарно вшита фига. Промахнулся таксист-людовед мимо типажа…

Запад, НАТО. Они (давайте далее именовать эти понятия собирательным словом «ОНИ»), прекрасно понимают, что силой нас не победить… Они худо-бедно знакомы с мировой историей. А история им шепчет в хоровом режиме – шепчет с ветшающих портретов бородатыми-морщинистыми лицами её мудрейших вершителей. «Не ходи на Россию с мечом – шепчет кракелюрный хор. – Не повторяй ошибок предков». Мол ходили и тот, и этот, и пятый, и десятый… Бесполезно.

«Шатания режима» сей ядовитое зёрнышко в самую маковку России-матушки… Ядовитое, но чарующее. Тонкоруким отрокам в худи от H&M оно кажется волшебным бобом мальчика Джека. Тем самым, что за ночь до неба прорастёт. И будет тебе с неба счастье, здоровья нерастратная куча, горшочек с золотом и горшочек с мёдом в придачу. Будешь ты сам себе Винни-Пух и великий Гэтсби…

Пошёл посев «зёрнышка.»

Мода… Дань ей. Да, как Ваалу. Ибо мода теперь эзотерическое, практически религиозное понятие. А когда-то, условно недавно – сугубо материальное. Во времена добрых ГДР и Югославии мода касалась исключительно текстиля, натянутого вокруг идеального пластмассового туловища в витрине универмага «Лейпциг».

А теперь мода из предметно-материального обличья перешла в метафизическое. Заполнила собой всё, как газ.

Впрочем, не газ даже, а дух. Теперь она повсюду, и во всём. Мир двадцать первого века оказался плотно населен метафизической, обожествившейся модой. Похожим образом кишел божками и духами мир античных греков и римлян. Удивительным образом мир двухтысячных вступил в новую античность. Которая ускоренно, без паузы, начала превращаться в новое средневековье.

А для НИХ – (НАТО), новое средневековье – очень лакомое время. Человек со средневековым мировосприятием очень уязвим для манипуляций.

ОНИ вообще довольно одаренные ребята – не будем недооценивать оппонентов. У НИХ однажды уже ПОЛУЧИЛОСЬ.

В 80-х чётко рассчитали душевный тонус и устройство нашего человекотипа. Нет, это не было вульгарным истреблением. Эйфория служила анестезией, а бешеный ритм «перемен» давал расслабляющее головокружение. И обломки страны казались те миллионы «баб у разбитого корыта». Даже если конкретная «баба» против и вообще она по паспорту брутальный дядька с высшим техническим.

В общем, как много позже говорилось в книге про малолетнего волшебника, «шалость удалась». Стали ОНИ радоваться, забрасывать ту обобщенную «бабу» сладко-вязкими бубльгумами, завертели вокруг неё ритуальные танцы, размахивая во все стороны своими морщинистыми и седеющими «ценностями».

Ой, по вкусу простодушной «бабе» пришлись и жвачки, и пряности и булочки с запахом мяса мёртвых коров. Некоторым даже «ценности» понравились.

И стали мы вытряхивать и выбрасывать свежую и съедобную мякоть тыквы, дабы опустошить её под зловещий символ «ихнего» праздника. И принялись кричать громче соседа, дабы быть услышанными, – «смотрите, я хелоуинестее и валентинистее всех святых».

А наших святых, не вовлеченных в оборот конфет и в экстаз магазинных распродаж, ОНИ тихонько-аккуратно сделали «немодными». Бабки, мол, стрёмные в церкви ходят, олдскульное это место, нетрендовое. И вообще мол, за чей счёт банкет и зачем Богу столько домов, коль он привык к аскетичному проживанию в пещерах да в гротах?!

Тут, вообще-то, и батюшки наши отлично подставились. То концерт небогоугодный отменить велят (причём не на старте, а когда «гадкий» артист уже на вылете и проданы все билеты), то выставки громят. Которые их прихожанам ничем и не грозили, ибо адресованы совсем другой публике.

Потому-то у НИХ – (Запад- НАТО), многое получилось, увы. Удалось сделать «немодной» не просто религию, а саму веру. Веру в Господа! Этим ОНИ лишили нас первого столба опоры и национального самоопределения.

Счастье быть бездарным

Продавая нам по бросовым ценам телефраншизы, ОНИ прекрасно знали все рефлексные точки, в которые нас надо тыкать электродом. Знали, что в связи с коммерциализацией у нас падут всяческие культурные цензы. В погоне за рейтингами телеканалы будут хватать общество за самый низ – в самом буквальном, вульгарно-телесном понимании. Медиа-индустрия перестанет тянуть зрителя к небесам науки и искусства, а томно-крепко обнимет его на манер демона-соблазнителя и, сложив демонско-бэтмановские крылья, увлечёт его в сладостный штопор.

Семья? Ой, да не проблема! Щаз-з всё сделаем. Превратить семью в архаику на «Доме-2». Или в постыдный паноптикум Букиных. В итоге никакой семьи и не захочется.

Профессионализм? Трудолюбие? Пффф, я вас умоляю… Труд любить… трудофилия – что за глупость совковая, фу… Обнулить эти понятия должны были шоу скороспелых талантов. В буквальном смысле скороспелых – как китайский игрушечный динозавр-«растишка» в миске воды, за час распухающий из цветной таблетки до размеров половозрелого кролика.

Мол, танцевать на льду, может любой дурак. Особенно если в предыдущем телепроекте его так же скорострельно назначили певцом. А самая пышная, самая главная «фигурная бабушка» страны будет вычурно хвалить тебя за кривоногий аксель, пряча острый носик в аляповатые шали, а глаза – от камеры… Бабушка сказала, что ты звезда льда. Бихэппи, бро, тэйкит изи. Ты удался! Значит, не нужно с трех лет ходить на спорт и жертвовать собой. Школы, студии, секции – оно всё для лохов. Достаточно выйти трижды в безобидной студигре «КВН» и посолить зал необычным лицом. Не нужно посещать музыкальные школы и кровавить пальцы струнами и смычками, достаточно надеть обтягивающие трусишки в глиттерной обсыпке и корявым голоском пискнуть со сцены короткое, но очень плохое слово… Всё, на тебя пойдут стадионы. Стадионы тех, кто уже подготовлен ИМИ, распалён хавать твоё «творчество».

Фууу, гимнастёрка!

Что нас сплачивало помимо веры, культуры и богобоязни? Власть… Как её сделать плохой, ведь нынче она, что удивительно, не анекдотична. Не цепляется орденами за вставные челюсти, не носит на головах идиотские «пирожки» из каракуля, не хэкает, не шокает, не путается в ударениях и падежах. Литературно и афористично разговаривает и имеет своё собственное мнение, не задействуя ни «первую леди», ни любого прочего «друга Билла».

Да, власть для НИХ неудобная. С этим ОНИ готовы подождать. Гриф – птица терпеливая. Пока что «пипл спит и хавает». Хавает ширпотреб. Полдела, в общем-то сделано. Шалость удалась…

«Я телевизор не смотрю, там всё время про Украину»… А лучше бы посмотрели… Тогда не спрашивали бы у Фейсбука Могучего «Ой, что делать, что случилось?».

Нам подло обезличили Олимпийские команды – лишили Флага и Гимна! У нас стало немодным самое главное… Гордость Победы над фашизмом… Ходить на «Бессмертный полк»? Фу-фу-фу, это для владельцев старых праворулек, выставляющих из окон своих дряхлых «ласточек» триколоры, алые флажки и георгиевские ленты. Это не для нас. Мы модные. Мы поколение блогеров и фрилансеров. Мы завороженно слушаем «отравленного» игрушечного мученика. Настоящий подвиг дедов нам чужд. Он не моден… И одеты те деды были во что-то дряхлое, и носочки их были без рисуночков. Ваще не фэшен….

Короче, День Победы тоже «слили в олдскул». Ну, мы в сети там решили. Мы здесь власть. Мы даже решаем, куда было бы лучше потратить бюджетные средства. Ну не на памятники же? Что это вообще такое – «герои ВОВ»? Вовы какие-то… А бюджетные средства – ну, их так сладко называть своими, не выплачивая при этом ни копейки в налоговый фонд. Ведь фрилансерам в ярких кедах и носочках с Губкой Бобом нестильно регистрироваться в налоговом поле… Зашквар же!

Впрочем, вернемся к власти

Действующая власть набирает победные проценты. Однако пойди-ка и признайся в Сети, что ты голосовал за В.В.П. или за «Едру». Тебя «зашеймят». Самый минимум критики, коей будет подвержен сей опрометчивый гражданин – слово «АтпискАААа» в комментах. Ну, такие у нас либералы. Самобытные. Не как у других.

Во всём мире именно либералы являются носителями искренних и незыблемых ценностей своих держав. Они – титульное эго нации. Не Государства, а именно нации – народа, составляющего державу мозаикой своих уникальных «я». Оппозиция = это каста, действительно любящая свои страны. Группа людей, чей патриотизм порой намного горячей, чем у правителей. У нас же как… Короче, у нас – альтернативно… У нас либерал тот, кто против Победы, Церкви, Бога, Семьи – практически против всего, что составляет цивилизацию в общепринятом понимании этого слова… А за что ты? Ладно, твоё начальство – оно за бабло… А ты?

ОНИ (Запад-НАТО), отнюдь не глупы. И поняли, что нас не победить на поле боя (проклятая, абсурдная русская жертвенность, никакого инстинкта самосохранения!). Но ИМ вполне удаётся расшатывать и разъедать нас изнутри.

ОНИ нанесли несколько серьезных ранений нашей системе образования. Мастерских, прицельных, под глумливое мушкетёрское «О-ля-ля!». Некоторые из ран теоретически несовместимы с жизнью. Однако система продолжает ползти и пока что найдётся один старшеклассник из своего потока, кто останется грамотным и русским во всех базовых смыслах – лингвистическом, когнитивном, этическом. Будь он хоть китайцем по рождению!

Вот, к слову, реальная история. Один мой сотрудник в 2020 году выдал мне следующий перл: «Представляете, Карен Арутюнович, у нас в классе был один дебил, который думал, что Анегин пишется через «О»… И заливисто засмеялся, уверенный в моей смеховой симметрии. Только ж не смешно, блин! Представляете каково было этому парнишке в ТАКОЙ школе, среди ТАКИХ одноклассников?

Так вот – пока в стране есть эти единицы «дебилов», ИМ нас не победить.

Но ОНИ будут очень стараться. ОНИ упорны и ободрены локальными успехами. В «оцифрованном» мире ИМ кое-что удалось. Они лишили нас свободного волеизъявления своих политических позиций. Лишили нас чести оглашать свою воцерковленность, слепив из дерьма и палок гадкое слово «православнутые». Захотели разбить своими цветными «мартенсами» истинную культуру. Запретили гордиться спортивными победами. Попытались отнять у нас гордость Победы над фашизмом. Ну а теперь и вовсе решили, что наши размоченные гамбургерным жиром мозги и души готовы к тому, чтобы лишить нас Государства. Мы же молчим, когда нас окружают ракетами с четырех сторон?

Сами себе ОНИ, наверное, кажутся красавцами-охотниками в сияющих камзолах. Дескать, выходим против просыпающегося медведя! И даже пытаемся атаковать его изнутри берлоги.

Значит, нас победили?

Вас победили?

Меня – нет.

Кому-то стыдно, что он Русский?

Я всю жизнь считал себя Россиянином армянского происхождения. Человеком, кому запах войны знаком с самого детства. Сегодня я точно понимаю, что я во многих смыслах Русский человек. И именно сегодня я горжусь этим, как никогда доселе.

Мне было стыдно быть носителем русской культуры, когда пьяный дед с сивым чубом картофельным мешком вываливался из самолёта и дирижировал фальшивящим полусельским оркестром, когда он молил Бога хранить Америку и угодливо смеялся над глупыми шутками «друга Билла».

Тем, кто сейчас осиротел без фуагра и вдруг застеснялся своей русскости, отвечу: а вот сейчас мне не стыдно за причастность к русскому миру ни на миг! И читателю, который думает, что я – певчая пташка, прикормленная властью, я отвечу: не прикормлен. Скажу честно: не пожелаю вам тех проблем в бизнесе, которые сейчас настигли меня. Я занимаюсь культурой, которой в тяжкие времена всегда место в темном трюме… Однако скажу вам честно, лучше есть картофельную ботву, чем трюфеля со штатовского ножа.

Возможно, завтра нам и на солнышко ясное запретят смотреть – по крайней мере, могут попытаться. А вы будете оплакивать «ГуглПэй», «Прада» и «Инсту»? А не лучше ли утереть инфантильные слезы? На-су-хо! Тем более, что любые моря наших «санкционных» слёз, весят легче одной слезинки реального донбасского ребенка. Она маленькая слезинка, да. Тамошние дети сдержаны и серьёзны. Но донбасская слезинка бронебойна в своем огненном естестве. Так что, не надо сырости. Время взрослеть. Решайте – кто вы в этом новом мире? Да, он теперь новый. Совсем новый. Совсем другой.