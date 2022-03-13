По данным оперативного штаба за последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 871 человек. Это почти на тысячу меньше, чем неделю назад.

С 1 марта наблюдается постепенное снижение заболеваемости COVID-19. В первый день весны был выявлен 3591 случай заражения коронавирусной инфекцией, на утро 13 марта коронавирус обнаружен у 871 человека. Всего по области зарегистрировано 244 687 случаев, в том числе у 35 303 детей (+112 за сутки). 221 289 пациентов выздоровели (+5 429 за сутки).

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 2 060 пациентов, в том числе 44 ребенка. В отделениях реанимации находятся 260 человек. На ИВЛ – 36 пациентов.

Смертность от ковида, к сожалению, остается на одном уровне: за последние сутки Скончались еще шестнадцать пациентов: девять мужчин старше 52 лет и семь женщин старше 56 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 171 человек.