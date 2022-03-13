VK запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса в принадлежащей компании социальной сети «ВКонтакте».

«Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы», – говорится в официальном пресс-релизе компании. Для начала работы в соцсети достаточно будет завести страницу бизнеса. Разработчики также обещают, что инструменты соцсети позволят с помощью специального конструктора бесплатно создать собственный сайт и интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги.

Ранее для этих целей малый и средний бизнес использовал Instagram. 11 марта Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство разослало обращение через портал Госуслуги, в котором сообщило: «Для информирования ваших друзей и подписчиков, переноса фото- и видеоматериалов с вашего аккаунта на другие ресурсы, в том числе в российские социальные сети, Роскомнадзор предусмотрел время на переходный период. Instagram прекратит работу на территории России с 00 часов 14 марта».

Два дня назад, 10 марта, другая платформа – компания «Авито» – объявила о разработке комплекса мер поддержки предпринимателей.