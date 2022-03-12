Немецкий производитель окон, тёплых полов и труб отопления Rehau сообщил о приостановке деятельности на территории Российской Федерации. В обращении руководства к потребителям указываются идеологические причины принятого решения.

Руководство Группы Rehau приняло решение о временной приостановке деятельности в России и Белоруссии. Об этом на сайте компании сообщил президент Rehau Group Вейт Вагнер.

«…Россия, где мы присутствуем уже много лет, является важным рынком для нас. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится таким образом, что мы сможем возобновить нашу деятельность в обеих странах. Сейчас нашим приоритетом является безопасность наших коллег и их семей в Украине и тех, кто покидает страну…», — говорится в обращении.

Также в письме подчеркивается, что причиной временного закрытия бизнеса являются ценностные установки компании.

Вместе с тем, на данном этапе компания пока продолжает текущие отгрузки. В Новосибирске, напомним, работает несколько фирменных торговых точек Rehau, которые пока не объявляли о своём закрытии.

Согласно данным независимого отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг» на 2022 год доля REHAU в России составляет 19% рынка. Возможности производства около 75 тысяч тонн в год. Один из самых известных брендов оконного профиля в России. В российской компании работает около 700 человек.

Ранее «Континент Сибирь» писал о приостановке работы в России американского производителя строительной техники Caterpillar, одно из предприятий которого расположено в Новосибирске. Кроме того, сеть Marriott объявила о том, что, в связи с событиями на Украине, пока не будет открывать новые отели в России. Также 10 марта стало известно о планах компании Wildberries по созданию в Омской области складского комплекса площадью 100 тыс. кв. м.