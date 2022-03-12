Авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы в Россию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в страну. 12 марта был отменен рейс из Нур-Султана в Новосибирск.

Авиакомпания Казахстана Qazaq Air, базирующаяся в аэропорту столицы страны Нур-Султане, заявила о временной приостановке полётов в Россию. Об этом сообщила в субботу 12 марта пресс-служба авиаперевозчика.

«Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим сегодняшний рейс (12 марта) в Новосибирск отменен», — уточняется на сайте авиакомпании.

Пассажирам, купившим билет на указанный рейс из Нур-Султана до Новосибирска, предлагается полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. На официальном сайте новосибирского аэропорта «Толмачёво» также появилась информация об отмене авиарейса из казахстанской столицы в Новосибирск 12 марта, в 16.20.

Ранее, в пятницу 11 марта, казахстанская авиакомпания Air Astana сообщала, что приостановила выполнение полетов в Россию и над ее территорией из-за прекращения страхового покрытия. Также «Континент Сибирь» писал, что авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы за границу с 5 марта и о том, какие последствия могут принести международные санкции для российских авиакомпаний.