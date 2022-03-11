Экс-министр имущественных отношений Иркутской области арестован по делу о превышении полномочий

Суд в Иркутской области избрал меру пресечения в отношении бывшего министра имущественных отношений региона и экс-сотрудника ведомства по делу о превышении полномочий.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области, Октябрьский районный суд Иркутска избрал меру пресечения экс-министру имущественных отношений Иркутской области и бывшему заместителю начальника одного из отделов ведомства.

«По ходатайству следствия Октябрьским районным судом г. Иркутска фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они арестованы на 2 месяца», — указано в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году в арбитражном суде Иркутской области при участии регионального Минимущества было заключено незаконное мировое соглашение о переходе строительной организации права аренды на земельный участок площадью 82 га. Участок находился в собственности Иркутской области без обременения какими-либо правами аренды.

Сообщается, что должностные лица были обязаны осуществлять контроль за сохранностью госсобственности, однако в результате их действий на земельный участок было незаконно наложено обременение в виде аренды с правом на многоэтажное строительство. Кадастровая стоимость участка составила более 1 млрд рублей.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). По данным ТАСС, дело заведено в отношении Владислава Сухорученко — он занимал должность министра имущественных отношений Иркутской области с 2016 по 2019 год.

Напомним, в январе правоохранители завершили расследование уголовного дела о закупке фальсификата в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. Ранее «Континент Сибирь» сообщал о задержании заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева по делу о взятке.