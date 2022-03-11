Свыше 700 млн рублей направят на завершение долгостроя в Новосибирске

В Новосибирске объявили конкурс на завершение одного из долгостроев микрорайона «Закаменский» Октябрьского района. Начальная цена контракта составила свыше 706 млн рублей.

Информация о проведении конкурса в электронной форме опубликована на сайте госзакупок, заказчиком выступает Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области.

Согласно документам, подрядчик выполнит строительно-монтажные работы в 29-этажном доме 13 в микрорайоне «Закаменский» Новосибирска и трансформаторной подстанции. Общая площадь здания составила более 19,2 тыс. кв.м., в нем разместят 224 квартиры общей площадью 12 тыс. кв.м.

Так, в частности, победитель конкурса выполнит подготовительные работы — расчистит территорию вокруг объекта, проведет отвод грунтовых вод за пределы площадки, выполнит устройство временных зданий, сооружений, дорог.

Кроме того, согласно ведомости объемов работ, подрядчик выполнит работы по отоплению и вентиляции, электроосвещению, отремонтирует кровлю, усилит колонны, перекрытия, проведет отделочные работы, работы по устройству проемов, выполнит благоустройство, монтаж лифтов и другое.

Максимальная цена контракта составила более 706 млн рублей. Подать заявки на участие в конкурсе можно с 10 марта, окончания сроков подачи назначено на 28 марта. Завершить работы необходимо не позднее 548 дней с момента подписания договора.

Возведением объекта ранее занималось ООО «Неоград-Инвест» — в 2014 году правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей организации.

Напомним, в декабре прошлого года в Новосибирске объявили конкурс на завершения еще одного дома в микрорайоне «Закаменский». Максимальная стоимость контракта составила более 438 млн рублей.