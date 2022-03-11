Замминистра в Омской области попал под уголовное дело о превышении полномочий

В отношении заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Романа Минуллина возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Романа Минуллина было возбуждено по результатам проверки исполнения госконтракта на пассажирские перевозки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя УФСБ России по региону Ирину Руснак 11 марта.

По данным следствия, в апреле 2021 года Минуллин от имени министерства заключил госконтракт на пассажирские перевозки по регулируемым тарифом с региональной компаний на сумму около 5 млн руб. В июле выяснилось, что перевозчик нарушил условия контракта.

«Однако Минуллин, выходя за пределы своих полномочий, создал благоприятные условия по снижению штрафных санкций в отношении данного автоперевозчика», — сообщили в УФСБ по Омской области.

Ущерб от действий замминистра, нанесённый региональному бюджету, был оценен в сумму около 2,5 млн руб.

Напомним, накануне в Иркутской области был задержан экс-министр имущественных отношений.