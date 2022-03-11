Пешеходный мост к Михайловской набережной в Новосибирске откроют летом

Мостовой переход через улицу Большевистская от жилкомплекса «Инские холмы» к Михайловской набережной в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию летом. Открытие объекта может быть приурочено к Дню города.

О том, что мостовой переход к Михайловской набережной, который возводит застройщик жилкомплекса «Инские холмы», появится уже этим летом, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 11 марта.

Мэр подчеркнул, что переправа строится исключительно на средства инвестора, с которым, по словам главы города, муниципалитет находится в плотном контакте.

«Этот пешеходный переход без всякого участия бюджетных средств сегодня фактически построен. Время введения зависит от застройщика, насколько быстро он решит остальные вопросы благоустройства и строительства «Инских холмов», но в летний период мы его запустим. Было бы красиво, конечно, открыть его к Дню города», — сообщил Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами в пятницу.

Мостовой переход, который соединит жилые кварталы с парковой зоной Михайловской набережной, возводит в Новосибирске застройщик ЖК «Инские холмы» ГК «ВербаКапитал – Девелопмент». Генподрядчик проведения работ — ГК «СМСС» — был определён в июне 2020 года.

Возможность появления мостового сооружения через улицу Большевистскую к набережной уже была заложена в генплане города. Согласно проекту, входы в помещение мостового перехода будут оборудованы лестницами и лифтами, где можно будет в том числе поднимать велосипеды.

Строительство жилого комплекса «Инские холмы» в Новосибирске началось в 2018 году. Ввести его в эксплуатацию предполагается в 2025 году.