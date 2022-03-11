Губернатор Новосибирской области покинул Facebook и Instagram

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил об отказе от использования социальных сетей Facebook и Instagram из-за «агрессивной политики», ведущей, по его мнению, к разжиганию вражды по отношению к гражданам России.

О решении главы региона сообщает официальный канал правительства Новосибирской области в Telegram 11 марта.

«Из-за агрессивной политики, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях», – заявил глава региона.

В пятницу, 11 марта, американская компания Meta разрешила публиковать призывы к насилию по отношению к российским военным в социальных сетях Facebook и Instagram. Решение связано с проведением российскими войсками специальной военной операции на территории Украины. При этом отмечается, что агрессивные высказывания в отношении гражданских лиц запрещены.

Однако, по данным Reuters, в некоторых странах эти соцсети не будут блокировать посты с проявлением агрессии и в отношении мирных российских граждан. Такие записи допустимы, в частности, при упоминании событий на Украине. Изменения действуют в Армении, Азербайджане, Венгрии, Грузии, Латвии, Литве, Польше, России, Румынии, Словакии, на Украине и в Эстонии.

Ранее сообщалось о том, что оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом переформатируется для борьбы с санкциями.