Приобрести квартиры в жилом комплексе «САКУРА ПАРК» (проект ГК «Расцветай») теперь можно в новом офисе продаж рядом со строящемся объектом.
«Мы приглашаем наших клиентов и партнеров в новый просторный и комфортный офис продаж на строительной площадке, чтобы они могли получить подробную консультацию о жилом комплексе, оценить масштаб строительства и местоположение объекта», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».
«Континент Сибирь» подробно рассказывал о новом проекте «Расцветая» рядом с центром «Сибирь-Хоккайдо». Стоит напомнить, что жилой комплекс «САКУРА ПАРК» строят в районе с развитой инфраструктурой, с хорошей транспортной доступностью. Всего в 10-15 минутах пешком находится станция метро «Октябрьская», в 15-20-ти минутах «Площадь Ленина». Удобный выезд на улицу Ипподромская — одно из преимуществ жилого комплекса.
«Все необходимое для комфортной жизни рядом. Хорошее сочетание баланса жизни в одной из центральных частей города», – отмечают в компании-застройщке.
Инфраструктура рядом с «САКУРА ПАРК»: ТРЦ «Аура», с гипермаркетом «Окей», кинотеатром, парком развлечений и фудкортом; супермаркет домашней еды «Бахетле»; медицинские центры, детские сады, школы; фитнес-клуб X-FIT ПЛАЗА ПРЕМИУМ.
Финансовый партнер проекта — Сбер.
Офис продаж «САКУРА ПАРК»:
ул. Ипподромская,1/1
+7(383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
Застройщик: ООО СЗ «Астра».
Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф
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