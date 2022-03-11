Приобрести квартиры в жилом комплексе «САКУРА ПАРК» (проект ГК «Расцветай») теперь можно в новом офисе продаж рядом со строящемся объектом.

«Мы приглашаем наших клиентов и партнеров в новый просторный и комфортный офис продаж на строительной площадке, чтобы они могли получить подробную консультацию о жилом комплексе, оценить масштаб строительства и местоположение объекта», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

«Континент Сибирь» подробно рассказывал о новом проекте «Расцветая» рядом с центром «Сибирь-Хоккайдо». Стоит напомнить, что жилой комплекс «САКУРА ПАРК» строят в районе с развитой инфраструктурой, с хорошей транспортной доступностью. Всего в 10-15 минутах пешком находится станция метро «Октябрьская», в 15-20-ти минутах «Площадь Ленина». Удобный выезд на улицу Ипподромская — одно из преимуществ жилого комплекса.

«Все необходимое для комфортной жизни рядом. Хорошее сочетание баланса жизни в одной из центральных частей города», – отмечают в компании-застройщке.

Инфраструктура рядом с «САКУРА ПАРК»: ТРЦ «Аура», с гипермаркетом «Окей», кинотеатром, парком развлечений и фудкортом; супермаркет домашней еды «Бахетле»; медицинские центры, детские сады, школы; фитнес-клуб X-FIT ПЛАЗА ПРЕМИУМ.

Финансовый партнер проекта — Сбер.

Офис продаж «САКУРА ПАРК»:

ул. Ипподромская,1/1

+7(383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

Instagram Застройщик: ООО СЗ «Астра».

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