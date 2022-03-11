Суд не выпустил из СИЗО экс-прокурора Новосибирской области

Новосибирский областной суд признал законным решение о заключении под стражу бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, обвиняемого в получении крупных взяток. Ранее его адвокат направлял апелляционную жалобу о пересмотре меры пресечения.

Апелляционная жалоба о переводе бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева из-под стражи под домашний арест оставлена без удовлетворения, такое решение принял Новосибирский областной суд.

Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента региона 11 марта.

Напомним, обвиняемый по статье о получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев был взят под стражу решением Центрального районного суда 17 февраля. Вместе со своим бывшим заместителем Андреем Турбиным, проходящим по этому же уголовному делу, он арестован до 14 апреля. Оба были задержаны днём ранее.

По неофициальным данным, уголовное дело может быть связано с деятельность ТК «Восток», где в начале февраля судебные приставы пытались приостановить работу двух корпусов из-за не устранённых нарушений правил пожарной безопасности. Однако в торговом комплексе эту информацию опровергли. При этом, по предварительным данным следствия, бывший прокурор региона якобы получал взятки от одного из представителей ТЦ за непроведение проверок и общее покровительство, незаконная сделка составила несколько миллионов рублей.

По данным источника «Континента Сибирь», расследование уголовного дела инициировано в рамках рассмотрения дела новосибирского бизнесмена Олега Ярового, по которому проходил в том числе бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец. 2 марта Ярового, обвиняемого в ложном доносе и даче ложных показаний с привлечением сотрудников прокуратуры, приговорили к условному сроку.

Владимир Фалилеев возглавлял областную прокуратуру с 2015 по 2018 год.