Красноярский край нашёл зарубежного партнёра для поставок фирменной сгущёнки

Красноярский край начал поставки сгущёнки в страны ближнего зарубежья. Первая партия продукта направлена в Узбекистан, с которым регион планирует развивать торговое партнёрство.

Партия 5%-ного сгущённого молока от красноярского Филимоновского молочноконсервного комбината весом 20 тонн отправлена из Красноярского края в Узбекистан. С узбекскими партнёрами предприятие планирует развивать торговые отношения и дальше, сообщает правительство региона 10 марта.

Поставка осуществлялась через Карасукский пограничный пункт в Новосибирской области с помощью автотранспорта.

Как отметили в правительстве региона, продукт соответствует всем ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

Отгрузки продукции агропромышленного комплекса предприятия Красноярского края наращивают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В 2021 году из региона на экспорт было отгружено 106,7 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса на общую сумму 32 млн долларов. Около 111 тонн молочных продуктов на общую сумму 185 тыс. долларов отправлено в Китай, Казахстан и Южную Осетию.

Как отмечают в краевом правительстве, это максимальная для региона поставка за последние шесть лет. Наибольшую долю в ней заняли сухое обезжиренное молоко от Филимоновского молочноконсервного комбината и ультрапастеризованное молоко от красноярского комбината «Милка» АО «Данон Россия». Отметим, что компания «Данон» намерена продолжить в России производство молочной продукции и детского питания при остановке инвестиционных проектов на территории РФ.

ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» зарегистрировано в Красноярском крае в 2013 году. Головная компания – ООО «Аграрная компания», генеральным директором которой является Галина Клепец.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае во время действия санкций может вырасти экспорт лодок и катеров.