Новосибирских военных отправили на боевые учения под Астрахань

Военные подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа, размещённые в Новосибирской области, направили в Астраханскую область для прохождения боевых учений. Сибиряки отработают защиту от ударов с воздуха и стрельбу из ракетных комплексов.

Новосибирские военные из подразделения противовоздушной обороны ЦВО направлены для прохождения тактических учений на межвидовой полигон Ашулук в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства 10 марта, в учениях будут использованы ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С».

С помощью боевой техники военные отработают прикрытие от воздушного налёта и отбитие нападения ударных беспилотников. В частности, будет отработано прикрытие наиболее важных объектов и пунктов управления, а также поражение скоростных малоразмерных целей на тренажёрах.

Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по развёртыванию комплексов и их приведению в готовность.

Военным предстоит преодолеть три тысячи километров и совершить марш по пересечённой местности к месту сбора на дистанцию 60 км. В учениях примут участие около 600 человек, будет задействовано более ста единиц военной и специальной техники.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области начались учения с применением ракетного комплекса.