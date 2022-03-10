Экс-министр имущественных отношений задержан в Иркутской области

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра имущественных отношений региона и бывшего заместителя начальника одного из отделов ведомства. По версии следствия, чиновники незаконно передали земельный участок в аренду для дальнейшей застройки.

В отношении бывшего главы и бывшего заместителя начальника отдела министерства имущественных отношений Иркутской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Как сообщает СУ СКР по региону, бывшие чиновники задержаны, мера пресечения им будет избрана в ближайшее время.

По версии следствия, в 2019 году в арбитражном суде Иркутской области было незаконно заключено мировое соглашение о переходе права аренды на земельный участок площадью 82 га в Октябрьском районе Иркутска строительной организации. Соглашение заключалось при участии регионального министерства имущественных отношений.

«Установлено, что земельный участок в тот момент находился в собственности Иркутской области без обременения какими-либо правами аренды. Указанные лица были обязаны осуществлять контроль за сохранностью государственной собственности, однако в результате их действий на земельный участок кадастровой стоимостью более 1 млрд рублей незаконно наложено обременение в виде аренды с правом на многоэтажное строительство», — сообщили в следственном комитете.

По месту жительства фигурантов были проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в декабре в Томской области был задержан руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону.