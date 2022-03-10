ДОСААФ по Новосибирской области может обанкротиться из-за долгов перед налоговой

Юлия Моисеева
 
ДОСААФ
Фото из архива "КС"

Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с требованием признать банкротом новосибирское отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) за долги в размере более трёх миллионов рублей.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №17 по Новосибирской области подала заявление о банкротстве новосибирского отделения ДОСААФ 3 марта, следует из картотеки арбитражного суда.

Как сообщается в материалах дела, требование банкротства связано с просроченной задолженностью новосибирской организации, размер которой составил 3,17 млн руб. Пока заявление к производству не принято.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) создано в 1927 году. Сейчас в большинстве российских регионов работают аэроклубы, где молодёжь обучается начальным лётным и парашютным навыкам, а призывники по заказу минобороны РФ проходят подготовку по военно-учётным специальностям.

Напомним, в январе основатель PRIMETIME COFFEE подал иски на банкротство пяти собственных организаций.

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