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В Красноярском крае создают локальные штабы по стабилизации экономики
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Норильские депутаты изменили систему выборов в горсовет
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Складской комплекс на 100 тыс. кв.м. планирует построить Wildberries в Омской области
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Компания Caterpillar приостанавливает работу своих предприятий в России
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Штрафы на 100 млн: по поручению губернатора минтранс ужесточил контроль за качеством дорожного строительства
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Ночные морозы до -32 градусов ожидаются в Новосибирской области
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В правительстве России анонсировали новые меры поддержки экономики
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Технологический суверенитет и устойчивое развитие России станут основными темами ежегодного форума «Технопром»
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Глава СКР поручил возобновить дело против напавшего на подростка охранника магазина в Новосибирске
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь»
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Пресс-секретарь Института цитологии и генетики СО РАН
Эксперт по маркетингу
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