В Красноярском крае создают локальные штабы по стабилизации экономики

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил создать в городах и районах региона оперативные штабы по обеспечению устойчивости экономики. Ранее такая структура заработала на краевом уровне.

Оперативные штабы по обеспечению устойчивости экономики создадут в муниципальных образованиях Красноярского края по аналогии с организованным на прошлой неделе краевым штабом, сообщает правительство региона 10 марта.

Как и региональной структуре, районным штабам поручено контролировать деятельность организаций торговли и ценообразование на социально значимые товары, в частности, на ряд продуктов питания и медикаменты.

Особое внимание глава региона поручил уделить обеспечению продовольствием территорий, где полностью отсутствует торговая инфраструктура.

«Учитывая, что пандемия существенно снизила уровень доходности предпринимателей, занимающихся торговлей в сельской местности, необходимо найти управленческие решения и выстроить работу с предпринимательским сообществом, в первую очередь, с субъектами малого и среднего предпринимательства, по созданию условий для организации торговли в отдаленных населенных пунктах края», — цитирует пресс-служба краевого правительства министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова.

На особый контроль также будет взята подготовка территорий к весенним полевым работам – проверка наличия семян, удобрений и запчастей для сельскохозяйственной техники.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, мониторинг различных отраслей экономики, который проводит краевой оперативный штаб, показывает общую стабильность экономической обстановки — предприятия региона работают в штатном режиме, запасов продовольствия и лекарств на складах достаточно, а поставки товаров «не вызывают особых опасений».

Напомним, в Новосибирской области оперативный штаб по борьбе с коронавирусом переформатировали в структуру по борьбе с последствиями западных экономических санкций.