«Сибмонтажспецстрой» открыл продажи в новом жилом комплексе в Октябрьском районе Новосибирска. Компания планирует сдать дом в первом квартале 2024 года.

Новый ЖК «Коперник» строят в Закаменском микрорайоне. Поблизости – станция метро «Березовая роща» и ТРЦ «Сибирский Молл». Это будет 27-этажный дом с подземной автостоянкой. В ЖК – 290 квартир с разнообразными планировочными решениями от 20 кв. м до 101 кв. м. Во всех квартирах запроектированы остеклённые лоджии, с витражным заполнением на высоту этажа. Конструкция элементов остекления лоджий из «холодных» алюминиевых профилей с заполнением одинарным стеклопакетом. Общая площадь балконов и лоджий варьируется от 8,7 кв. м до 7,3 кв. м.

На первом этаже ЖК «Коперник» расположится торговая галерея, фитнес-центр и салоны красоты. Во дворе – детская площадка с безопасным покрытием и современными игровыми комплексами. Для взрослых спроектированы зона отдыха и спортивная площадка.

Жилой комплекс отличает свойственная классике элегантная сдержанность. Использованы современные высококачественные материалы: лицевой кирпич, стекло, алюминиевый профиль. Сочетание светлых и тёмных оттенков кирпича с витражным остеклением, призвано создать лёгкий запоминающийся образ. «Мы построили более 100 объектов, и стараемся обходится без самоповторов, – рассказывает основатель и генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов. – Изначально мы хотели, чтоб эстетика ЖК «Коперник» была энергичной, будоражащей. Примерно такой, каковой была роль Коперника в тогдашнем научном контексте».

ЖК «Коперник» возводится по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Закаменский микрорайон, 23/1 стр. сайт https://ac-kopernik.ru/ отдел продаж: ул. Романова, 55, 2-й этаж Телефоны отдела продаж:

+7 (383) 209-28-44

+7 (913) 000-25-91 Проектная декларация размещена на сайте Наш.дом.рф

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