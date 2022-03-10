Норильские депутаты изменили систему выборов в горсовет

Горсовет Норильска изменил систему муниципальных выборов – теперь большинство городских депутатов будут избираться не по спискам, а прямым голосованием. Это снизит возможность прохождения в парламент ставленников администрации Красноярского края.

Депутаты городского Совета депутатов Норильска рассмотрели изменения в Устав города, которые касаются системы муниципальных выборов, на сессии 10 марта. Пересмотр системы голосования стал одним из 20 выдвинутых вопросов.

Как сообщают в горсовете, если раньше 12 городских депутатов избирались путём прямого голосования, а оставшиеся 23 – по партийным спискам, то теперь прямым голосованием будет избираться 21 депутат, а по спискам будут голосовать за 14 кандидатов.

По словам председателя горсовета Норильска Александра Пестрякова, следующим этапом изменений муниципальной избирательной системы станет утверждение новой схемы избирательных округов – их число сократится с семи до четырёх. При этом мандатов на каждом округе по-прежнему будет три.

«Территория округов будет меньше, что, на мой взгляд, положительно повлияет на эффективность работы депутатов-мажоритариев и повысит их ответственность перед своими избирателями», — отметил на сессии Александр Пестряков.

Стоит отметить, что новая избирательная система может быть связана с противостоянием «севера» с администрацией региона — сокращение числа депутатов, избираемых по партийным спискам, ограничит прохождение ставленников губернатора в горсовет. В то же время, парламентарии, поддерживаемые компанией «Норникель» и избираемые путём прямого голосования, получат больше шансов на выборах.

Напомним, правительству Красноярского края так и не удалось продвинуть своего ставленника на выборах мэра Норильска в январе 2021 года. Главой города стал председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв.