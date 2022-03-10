Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) готовит новую премьеру. В апреле на Большой сцене театра зрителям покажут балетный спектакль «Конёк-Горбунок» с мультимедийными спецэффектами и элементами «славянского фэнтези». Премьеру приурочили к юбилею Родиона Щедрина, который композитор отметит в 2022-м году.

Спектакль «Конёк-Горбунок» на сюжет сказки Петра Ершова и музыку Родиона Щедрина станет третьей большой балетной премьерой 77-го сезона НОВАТа. Новый балет для семейного просмотра будет представлен на Большой сцене театра 9 и 10 апреля.

«Конёк-Горбунок» — первая большая режиссерская работа Владимира Кехмана. Он выступил режиссёром-постановщиком и автором художественной концепции нового спектакля. Постановщик-балетмейстер на сцене НОВАТа — Михаил Мессерер.

«Зрителей ждёт необычное сценическое решение, в котором фольклорные мотивы и стиль Палехской росписи сочетаются с мультимедийными спецэффектами. Новейшие театральные технологии приближают постановку к ожиданиям современного зрителя, воспитанного на фильмах в жанре славянского фэнтези», — рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе театра.

Премьера балета «Конёк-Горбунок» пройдет в Новосибирском театре оперы и балета 9 и 10 апреля. Главные роли в дневных и вечерних постановках — Ивана и Царь-девицы — исполнят три пары балетных артистов: Виктор Лебедев и Анастасия Соболева, Никита Четвериков и Анжелина Воронцова, Роман Полковников и Ольга Гришенкова.

Отметим, что премьера балета посвящена будущему 90-летию Родиона Щедрина — известного отечественного композитора-классика. Музыка к балету «Конек-Горбунок» — одна из самых ранних работ маэстро. Её отличает легкость и мелодичность, украшенная русскими мотивами. Впервые балет был представлен в Большом театре 4 марта 1960 года. Партию Царь-девицы в этом спектакле танцевала балерина Майя Плисецкая, жена и муза Родиона Щедрина.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что 9 марта 25 зданий в центре Новосибирска, в том числе НОВАТ, остались без тепла и горячей воды из-за ремонтных работ на тепломагистрали. 8 марта стало известно, что в связи с событиями на Украине покидает свой пост художественный руководитель и главный дирижёр Новосибирского академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии Томас Зандерлинг.

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