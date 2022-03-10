Складской комплекс на 100 тыс. кв.м. планирует построить Wildberries в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о планах компании Wildberries по созданию в регионе крупного складского комплекса. Площадь объекта составит 100 тыс. кв. м.

О планах международного интернет-магазина одежды, обуви, электроники и других товаров губернатор Омской области Александр Бурков сообщил во время эфира «12 канала» 10 марта.

«Буквально на днях компания Wildberries зашла с предложением о строительстве складских помещений общим объемом 100 тысяч квадратных метров. Это большой логистический проект. Это говорит о том, что интерес сегодня к региону есть», — сказал глава Омской области.

Кроме того, в настоящее время в поселке Солнечном на левом берегу Омска ведется строительство складских помещений компании «ПФО групп». Как сообщил губернатор, первый этап строительства предполагает создание складов площадью 30 тыс. кв. метров.

«По общему проекту там 200 тысяч квадратных метров. Это логистический хаб для торговых сетей», — отметил Александр Бурков.

Александр Бурков сообщил, что в регион ведет работу по развитию торговли с азиатскими странами, и отметил, что «Омск — это ворота в Азию». По словам губернатора, регион может осуществлять поставки экспорта в Казахстан, Туркмению, Узбекистан, Киргизию, западный Китай.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о планах ООО «ПФО «Западная Сибирь» построить логистическо-распределительный центр «Садовый» в Новосибирском районе Новосибирской области. Объем инвестиции в проект составит 12 млрд рублей.