Сервис для составления родословной создан в Новосибирской области

Сотрудники государственной архивной службы Новосибирской области создали сервис с данными для составления родословной. По словам главы ведомства Константина Захарова, в связи с большим спросом на соответствующую услугу специалисты решили оцифровать архивные книги.

Сервис для составления родословной с доступом к архивным данным по Новосибирской, Кемеровской, Томской областям и Алтайскому краю будет запущен уже в ближайшие месяцы, рассказал начальник управления государственной архивной службы Новосибирской области Константин Захаров на пресс-конференции 10 марта.

Как отметил глава ведомства, новый сервис будет иметь доступ к более чем 6 тыс. оцифрованных метрических книг.

«Он будет называться «Сервис доступа к образам архивных документов», там будут выложены все метрические книги, которые находятся на хранении в государственном архиве», — сообщил Константин Захаров в пресс-центре ТАСС.

Все данные будут нанесены на карту, где будет отмечено порядка 400 церковных приходов с характеристикой, исторической справкой и списком метрических книг. Конкретную информацию можно будет найти с помощью поиска и фильтров по населённому пункту.

По словам Константина Захарова, услуга поиска информации для составления родословной пользуется большим спросом у сотрудников архивной службы – только за последний год нагрузка на ведомство в связи с такими запросами возросла втрое. Ранее соответствующую информацию можно было получить в течение 30 дней после отправки запроса в архив.

Данные метрических книг, имеющиеся в распоряжении государственной архивной службы Новосибирской области, сохранены с 1800-х годов.

Напомним, в апреле 2021 года сообщалось о том, что цифровая трансформация сферы образования станет одним из главных направлений работы для властей Новосибирской области.