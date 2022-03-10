Международные платёжные системы перестали работать в новосибирском транспорте

Ряд международных сервисов бесконтактной оплаты прекратил свою работу на территории России из-за экономических санкций с 10 марта. Ограничение коснулось в том числе безналичного расчёта в общественном транспорте.

Как напомнили в четверг в пресс-службе Новосибирского метрополитена, свою работу в России прекратили сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, принадлежащие международным платёжным системам Visa и MasterCard. Ранее с помощью этих сервисов можно было рассчитаться за проезд в том числе в общественном транспорте.

По сообщению Telegram-канала Центробанка, ограничения коснутся также сервисов Garmin Pay и Sber Pay(Android NFC), обслуживаемых картами Visa и Mastercard.

«Сервисы «Сбера» «ПлатиQR», Sber Pay (онлайн) и сервисы СБП ограничения никак не затронут. Все электронные кошельки на картах «Мир» продолжат работать», – уточнили в Центробанке.

Объявления о возможных проблемах с оплатой с помощью мобильных устройств, а также рекомендации перейти на российские платёжные системы ранее появились во многих торговых точках сибирских регионов. В частности, на кассах в супермаркетах «Мария-Ра» были размещены сообщения, где рекомендовалось воспользоваться при оплате товара картой «Мир» или наличными.

Ранее также сообщалось о том, что в томском транспорте временно отключались терминалы безналичного расчёта.