Авито запускает ряд программ поддержки предпринимателей

Компания «Авито» объявила о разработке комплекса мер поддержки предпринимателей. Цель инициатив — дать профессиональным пользователям возможность продолжать работу, развиваться и охватывать новую аудиторию среди более чем 80 миллионов клиентов Авито.

Компания заявила о разработке инструментов, которые помогут сохранить эффективность бизнеса, а также о расширении информационной поддержки, в том числе в новом разделе на портале «Авито для бизнеса» со сведениями о мерах поддержки. Для новых клиентов доступны программы обучения и онбординга.

«Цель Авито сегодня как платформы для бизнеса — поддерживать малое и среднее предпринимательство, а также крупный бизнес, — прокомментировал генеральный директор Авито Владимир Правдивый. — Мы готовы постоянно обновлять и расширять планы по поддержке клиентов в тех категориях, где это наиболее необходимо. Мы продолжим развивать нашу площадку, чтобы дать предпринимателям и партнёрам полезный инструментарий и уверенность в завтрашнем дне».

Расширяются возможности и в сфере инфобезопасности. Дополнительная проверка достоверности и качества объявлений, а также алгоритмы по выявлению подозрительной активности досрочно вышли на плановые показатели.

По статистике Авито, ежедневно сервис используют 20 миллионов человек. Количество активных объявлений с начала 2022 года выросло на 10% и достигло 90 миллионов, каждый день размещается более 600 000 новых предложений. С начала марта количество заказов в Авито Доставке выросло на 40%, количество сделок по сравнению с февралём — на 30%. По данным data.ai (App Annie), в марте Авито стал самым скачиваемым приложением в России в категории «Покупки».

Какие еще меры поддержки бизнеса предлагаются?



В категории «Товары»



Расширим возможности Авито Доставки и подключим новые каналы: постаматы, курьерскую доставку. Дадим возможность профессиональным продавцам доставлять товар своими силами по предоплате через безопасную сделку.

Запускаем инструмент «Аналитика спроса». Он поможет получить актуальную статистику по ключевым параметрам и объективно оценить спрос и предложение в различных категориях.

В категории «Оборудование для бизнеса» с 15 марта появятся мультилокации — продавцы смогут выбрать регионы, в которых им наиболее интересно показывать объявления. Также в этой категории будет предложена скидка на размещение объявлений в 20%.

В категории «Авто»



Вложим дополнительные ресурсы в развитие сервиса для дилеров, чтобы они могли нарастить объём выкупа автомобилей с пробегом у частных продавцов. Для этого используются сервис Авито Аукцион — запущен в 6 городах — и система управления дилерским бизнесом Maxposter. Инструмент позволит дилерам компенсировать потерю притока авто с пробегом.

Усилим проверку достоверности и качества объявлений дилеров и частных профессиональных продавцов. Это позволит оградить покупателей от недобросовестных продавцов, а дилерам, которые ведут бизнес честно, получить больше покупателей.

Поддержим дилеров аналитикой и экспертизой о состоянии рынка автомобилей.

В категории «Недвижимость»



Продолжим инвестировать в маркетинг, чтобы поддержать спрос и предложение на площадке.

Предоставим аналитику и собственную экспертизу о состоянии рынка недвижимости.

Усилим проверку достоверности и качества объявлений объектов недвижимости.

Подготовим инструменты для застройщиков, которые позволят привлекать покупателей на конкретные проекты. Дадим возможность размещать медийную рекламу на площадке.

Поддержим клиентов других платформ после отмены их работы в России. Разрабатываем инструмент для ускоренной интеграции и обучения новых пользователей.

В категории «Услуги»



Продолжим продвигать Авито Услуги и привлекать заказчиков во все категории.

Пересмотрим подход к формированию стоимости размещения и продвижения объявлений для большинства категорий услуг. Подготовим программу скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей. Первое объявление об услугах любой специалист или компания в большинстве категорий могут разместить бесплатно — платить за просмотры объявлений и контакты не нужно.

Будем развивать образовательные проекты, чтобы помочь исполнителям работать с площадкой и продвигать свои услуги.

В категории «Работа»



Увеличим ресурсы в развитие сервиса «Авито Подработка». Он ориентируется на людей, которые нуждаются в дополнительном заработке и готовы подрабатывать в удобные часы и дни.

Поддержим соискателей обучающими материалами. Поможем им найти ответы на распространённые вопросы: как составить резюме, как встать на биржу труда, что делать при сокращении и другие.

Усилим работу с региональными центрами занятости и будем предоставлять на платформе их вакансии.