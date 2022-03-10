Еще три новосибирских медучреждения вернутся к основному профилю работы 

Еще три медицинских учреждения, принимавшие пациентов с коронавирусной инфекцией, вернутся к основному профилю работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

По словам главы министерства, к 1 апреля почти все медучреждения планируется вернуть к основному профилю работы.

«На сегодня мы осуществляем обратное перепрофилирование трех медицинских учреждений. На очереди еще три медицинских организации — это больница №25, ЦРБ и третья больница. К 1 апреля мы вернем практически все медицинские организации», — сказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, в регионе сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом, однако уровень заболеваемости снижается.

«Ситуация напряженная, но мы видим снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией вторую неделю — это резкое снижение. За прошедшую неделю зарегистрировано 17 607 случаев новой коронавирусной инфекции — это снижение более чем на 44%», — сказал Александр Щербатов.

Новосибирские власти объявили о частичном снятии ограничительных коронавирусных мер. Так, с 1 марта в регионе отменена система QR-кодов для посещения заведений сферы услуг, с 6 марта — для заведений общественного питания, аквапарка, зоопарка и фитнес-центров.