Компания Caterpillar приостанавливает работу своих предприятий в России

Американский производитель строительной техники Caterpillar сообщил о приостановке работы в России. Одно из предприятий организации расположено в Новосибирске.

О приостановке работы на российских предприятиях производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar сообщил 9 марта, связав это с событиями на Украине.

«Мы соблюдаем все применимые законы и развивающиеся санкции, не забывая при этом о наших сотрудниках, дилерах и клиентах. Операции в России становятся все более сложными, включая сбои в цепочке поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях», — указано в сообщении на сайте компании.

В организации отметили, что рассматривают меры поддержки сотрудников предприятий.

Основное подразделение компании расположено в городе Тосно Ленинградской области. В 2010 году организация создала вторую производственную площадку в России — в Новосибирске, где занимаются производством кузовов для карьерных самосвалов, производимых в Тосно. Одним из официальных дилеров компании Caterpillar в России является ООО «Восточная Техника», указано на сайте организации.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания IKEA приостанавливает работу в России. О приостановке продаж в стране сообщили, в частности, Adidas, Levi Strauss&Co, Toyota, Lexus и ряд других компаний. Остановили свою деятельность в России производители напитков Coca-Cola и PepsiCo.