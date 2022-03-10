Новосибирские сенаторы попали в санкционный список Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против членов Совета Федерации России, которые ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). В список попали новосибирские сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин.

Новый санкционный список опубликован в официальном журнале ЕС. Под ограничения попали 14 олигархов и известных бизнесменов, члены их семей, а также 146 членов Совета Федерации — в него входят по два представителя от каждого субъекта РФ. В список внесены новосибирские сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин.

«В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются в общей сложности к 862 физическим и 53 юридическим лицам», — сообщается в официальном журнале ЕС.

Напомним, бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий занимается должность первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Александр Карелин — член Комитета Совета Федерации по международным делам.

Голосование за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР состоялось 22 февраля. Решение было принято единогласно.

Напомним, ранее Европейский союз ввел санкции против депутатов Государственной Думы РФ, проголосовавших за обращение к президенту Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Под ограничения попали семь депутатов от Новосибирской области.

Ограничительные меры включают в себя замораживание активов, запрет на предоставление лицам денежных средств, а также запрет на въезд или транзит через территорию Европейского союза.