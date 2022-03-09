Технологический суверенитет и устойчивое развитие России станут основными темами ежегодного форума «Технопром»

Названа основная тема международного форума технологического развития «Технопром», который состоится в 2022 году в Новосибирске. Он будет посвящен технологическому суверенитету и устойчивому развитию России.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении IX международного форума технологического развития «Технопром». Согласно документу, председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума назначен заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время будет сформирован и утвержден состав оргкомитета.

Как прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, «Технопром» будет проводиться ежегодно.

«Определена тема форума «Технопром» этого года — «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России», — отметила Ирина Мануйлова. — Сегодня, когда мы столкнулись с целым рядом санкций, именно вопросы технологического суверенитета и безопасности становятся приоритетами обсуждения на площадке «Технопрома». Наша задача — определить узкие места в технологических цепочках, связанных с потенциальными внешними рисками, определить технологические цепочки, которые сегодня уже есть у России во многих областях, и именно «Технопром» становится площадкой, где будут представлены новейшие технологические разработки для ликвидации тех разрывов, с которыми мы возможно будем сталкиваться».

По данным официального сайта форума, мероприятие состоится с 23 по 25 августа в Новосибирске. В пресс-службе облправительства отметили, что правительство Новосибирской области будет осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета по подготовке и проведению форума «Технопром». Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ примут участие в подготовке и проведении форума.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о переформатировании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в штаб по стабильному функционированию региональной экономики. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, антисанкционный штаб будет работать по тем же принципам, что и антикоронавирусный, и использовать похожие методы.