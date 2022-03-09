Красноярец получил звание Героя России за участие в спецоперации на Украине

Звание Героя России было присвоено уроженцу Красноярска, капитану Алексею Лёвкину, участвующему в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщил губернатор края Александр Усс в среду.

Как следует из сообщения губернатора, опубликованного в соцсетях 9 марта, военнослужащий отличился в боях с «украинскими националистами», отбиваясь от которых он лично уничтожил два танка и три БМП.

Всего танковая рота Лёвкина уничтожила восемь танков и три БМП.

«За самоотверженность и мужество Алексей Лёвкин получил государственную награду «Герой России». Это высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом», — говорится в сообщении.

Как сообщается, после того как был израсходован весь боекомплект, капитан организовал отход подразделения и вынос раненых, при этом сам он оставался прикрывать позиции.

«А потом добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт», — рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, 9 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что во время военной спецоперации на Украине погибли ещё три уроженца региона. Ранее сообщалось о двух погибших новосибирцах-участниках боевых действий.