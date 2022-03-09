Сбер с 9 марта 2022 года начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования Банка России. Согласно программе, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13.5% годовых на срок до 1 года. Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса малого или среднего предприятия.

СберБанк – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд рублей. Основным акционером Сбербанка является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.