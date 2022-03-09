Республика Алтай отменяет QR-коды

Юлия Моисеева
 
QR-код
Фото Михаила Перикова

Правительство Республики Алтай приняло решение отменить в регионе применение системы QR-кодов по рекомендации Роспотребнадзора. Свидетельства о прохождении вакцинации или перенесении коронавируса не потребуются при посещении общественных мест с 9 марта.

Как сообщает правительство Республики Алтай, отмена ограничения связана с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее система QR-кодов действовала в регионе в учреждениях культуры и спорта, общепитах и местах массового размещения.

Кроме того, в Республике Алтай снимается ограничение по заполняемости залов в театрах и кинотеатрах, а также ограничение работы кафе и ресторанов в ночное время. При этом в регионе продолжает действовать масочный режим, а массовые мероприятия остаются под запретом.

Напомним, в Новосибирской области QR-коды были отменены при посещении большинства общественных мест 6 марта. В числе сибирских регионов, где также было снято ограничение, — Томская и Кемеровская области.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  