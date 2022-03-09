Глава регионального минсельхоза в ходе оперативного совещания правительства Новосибирской области рассказал, что с 1 марта по 7 марта сельхозтоваропроизводители региона получили рекордные объёмы государственной поддержки на общую сумму 836 миллионов рублей.

Все новосибирские предприятия и организации агропромышленного сектора работают устойчиво, выпуская продукцию по объёмам и ассортименту согласно заключенным договорам. Оптовые отпускные цены на весь ассортимент стабильны. Об этом в ходе оперативного совещания правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова доложил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

В сфере животноводства – объём ежедневного производства молока за минувшую неделю вырос на 42 тонны, этот сектор идёт с превышением 117 тонн к уровню производства 2021 года.

Евгений Лещенко подтвердил: «С поставщиками топлива заключены договоры, основным поставщиком – компанией «Газпромнефть – Региональные продажи» – наши потребности подтверждены, выделенные нам объёмы даже превышают прошлогодние. Это обосновано увеличением объёма посевных площадей в 2022 году. Так же, как и в предыдущие годы, сельхозтоваропроизводителям по договору предусмотрена дополнительная скидка на приобретение дизельного топлива. Поставки летнего дизтоплива в Новосибирскую область начнутся с 20 марта. Сегодня наблюдается положительная динамика ценообразования на оптовом рынке ГСМ».

Всего с начала года сельхозтоваропроизводителям региона направлена господдержка в объёме 1 млрд 375 млн рублей.

Напомним, зампред председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко вошёл в состав оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка региона. Оперативный штаб возглавляет губернатор Новосибирской области Андрей Травников.