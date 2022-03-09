«Экология-Новосибирск» увеличит почти в три раза пени за просрочку платежей

Региональный оператор по обращению с ТКО в Новосибирской области «Экология-Новосибирск» сообщил об увеличении суммы пени за просрочку платежей ЖКХ.

Информация об этом опубликована в телеграм-канале «Экологии-Новосибирск». Как сообщили в пресс-службе организации, увеличение суммы начислений при несвоевременном внесении платы связано с повышением ключевой ставки Банком России.

«В соответствии с законодательством РФ, в случае наличия просроченной дебиторской задолженности потребителю может быть начислена пеня за каждый день просрочки оплаты. Расчет пени производится с учетом действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае наличия задолженности у потребителя рассчитанные суммы пени к оплате должны быть пересчитаны по текущей ставке рефинансирования», — уточнили в пресс-службе организации.

В компании сообщили, что в результате роста ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых 28 февраля размер пени увеличился «практически в три раза».

В качестве примера в организации привели долг потребителя с 1 января 2019 года по 27 февраля 2022 года. Так, за указанный период ему была начислена плата в размере 2 799, 36 рублей, и если до 28 февраля при ставке рефинансирования 9,5% сумма пени составляет 885,47 рублей, то после повышения ключевой ставки — 2 221,73 руб.

«Региональным оператором принято решение не пересчитывать ранее рассчитанные суммы пени по оплате услуги по обращению с ТКО (по ставке 20% годовых), если потребители погасят имеющуюся задолженность до 31 марта 2022 года», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, 7 февраля в отношении ООО «Экология-Новосибирск» введена процедура наблюдения в рамках дела о самобанкротстве. Задолженность компании составила свыше 1,8 млрд руб. В основном это долги перед перевозчиками мусора и владельцами полигонов.