ЕР в Сибири начала отбор кандидатов к выборам

«Единая Россия» объявила о старте регистрации кандидатов на праймериз перед избирательными кампаниями.

С 9 марта ЕР принимает документы от потенциальных участников осенних избирательных кампаний. Выборы запланированы на сентябрь 2022 в ряде регионов СФО. В частности, довыборов ждёт Законодательное собрание Новосибирской области. Напомним, в прошлом году из ЗС в Госдуму перешел экс-министр здравоохранения Новосибирской области, экс-главный врач онкодиспансера Олег Иванинский.

Кроме того, в Заксобрании Новосибирской области с июля 2021 года пустует кресло, которое освободил после обвинений в мошенничестве экс-председатель комитета по строительству и ЖКХ Александр Морозов. Речь об округе № 8 (Убинский, Каргатский, Доволенский, Чулымский районы Новосибирской области), где голосование должно состояться уже в мае этого года. «Континент Сибирь» писал , что на этот мандат претендует экс-министр труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов. Новосибирское отделение ЕР запланировало праймериз по этой территории на 11-13 марта 2022. Выбирать кандидатов смогут граждане, прописанные на округе.

Ранее избиркомы также объявили о планах по формированию Горсоветов в Омске, Горно-Алтайске (Республика Алтай). Алтайский край наметил обновление депутатских корпусов Барнаула, Новоалтайска, Бийска и Рубцовска. Иркутская область ждёт выборов мэра и депутатов Усолье-Сибирского.

В Красноярском крае по плану кампании в норильский и минусинский Советы депутатов. В Тыве намечены выборы в Хурал представителей Кызыла, а также довыборы в Верховный Хурал Республики Тыва .

По сообщению пресс-службы ЕР, партия запланировала праймериз перед сентябрьскими выборами в электронном формате на 23-29 мая. Регистрацию кандидатов — до 28 апреля.