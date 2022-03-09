Задержанный за взятку экс-прокурор Новосибирской области намерен обжаловать свой арест

Суд в Новосибирске рассмотрит апелляционные жалобы об избрании меры пресечения экс-прокурору региона Владимиру Фалилееву и его заместителю Андрею Турбину, обвиняемых во взяточничестве.

Новосибирский областной суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина.

Как сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области, апелляционные жалобы поданы на постановления Центрального районного суда Новосибирска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, Владимир Фалилеев и Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) 16 февраля. На следующий день им было выдвинуто обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что апелляционная жалоба Владимира Фалилеева поступила в Центральный районный суд Новосибирска 18 февраля, аналогичный документ был направлен Андреем Турбиным 21 февраля. 9 марта материалы поступили в Новосибирский областной суд для рассмотрения.

«Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 11.03.2022», — указано в сообщении.

Напомним, по данным источника «Континента Сибирь», прокуроры были задержаны в рамках расследования «дела Ярового», одним из фигурантов которого стал бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец. В числе фигурантов дела бывших сотрудников прокуратуры оказался генеральный директор инвестора распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус — его обвинили в совершении преступления по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Кроме того, как сообщают источники «Континента Сибирь», правоохранители решают вопрос о возможном объявлении в розыск еще трех человек по делу экс-прокуроров.