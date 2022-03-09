НОВАТ и Новосибирский музыкальный театр отключили от теплоснабжения

Более 25 зданий остались без тепла и горячей воды из-за ремонтных работ на тепломагистрали в Новосибирске. В контур отключения попали Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) и Новосибирский музыкальный театр.

Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), 9 марта специалисты устраняют повреждение на тепломагистрали по улице Романова в Новосибирске.

Под отключение попали 24 многоквартирных дома, три образовательных учреждения и два медицинских. Они расположены в центре города на улицах Каменская, Красный проспект, Мичурина, Орджоникидзе, Потанинская, Романова, Советская, Трудовая, Фрунзе, Ядринцевская.

Кроме того, от теплоснабжения отключены Новосибирский театр оперы и балета и Новосибирский музыкальный театр.

«Работы продлятся до 1:00 10 марта. К сожалению, ремонт нельзя было отложить, необходимо провести его как можно быстрее», — уточнили в пресс-службе СГК.

Сообщается, что после включения теплотрассы в работу теплоснабжение и подача горячей воды будут восстановлены.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области температура воздуха составит -11…-16 градусов, ночью столбик термометра опустится до -21…-26, местами до -32 градусов. Днем 10 марта ожидается потепление до -10…-15 градусов.

Напомним, в середине февраля в Новосибирске из-за дефекта на трубопроводе в 60 домах пропало отопление.