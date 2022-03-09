Новосибирская область выполняет все социальные обязательства своевременно и в полном объёме – правительство региона

Новосибирская область полностью обеспечена ресурсами для выполнения социальных обязательств: все социальные выплаты производятся в срок, средства есть, в том числе и на запланированную индексацию зарплат работников бюджетной сферы. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов 9 марта.

Региональный бюджет обеспечен финансовыми резервами в достаточном объёме, доложил губернатору Новосибирской области на оперативном совещании в среду заместитель председателя областного правительства – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

«Итоги минувшей недели: доходы мы получили почти 34 млрд рублей. Большая часть поступлений – доходы собственные. На сегодняшний день складывающаяся динамика поступления доходов никак не меняется, не зависит от того какие меры макроэкономического воздействия приняты в отношении экономики страны в целом», – отметил министр.

По предварительной оценке специалистов ведомства, первое влияние внешних решений на поступление доходов в бюджет может быть зафиксировано в конце марта-апреле. При этом, исходя из принятых на федеральном уровне решений, учитывая, что главная задача субъектов РФ – обеспечение социальной стабильности и бюджетной сферы, региональные бюджеты будут поддержаны трансфертами из федерального бюджета.

«Первый пакет решений по стабилизации экономики с защитой трудовой занятости, доходов населения правительством и Федеральным Собранием РФ принят, подписан президентом Российской Федерации. Этот пакет направлен на полный спектр сфер, попавших под негативное влияние внешнеэкономических решений: защита финансового сектора, защита рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства, защита закупок и защита семей с детьми и граждан с низкими доходами. Ни одна из ранее принятых мер поддержки отраслей экономики, населения и бюджетной сферы не сворачивается, не приостанавливается, параметры федерального бюджета не планируется пересматривать. В текущей обстановке и параметры областного бюджета по доходам и расходам мы не планируем уточнять», – заявил Виталий Голубенко.

Расходы бюджета финансируются стабильно и своевременно, с начала года профинансировано более 36 млрд рублей. Это 15 процентов относительно планового показателя, что соответствует текущему спросу на финансовые ресурсы в расходной части. Большую часть ежемесячного финансирования составляют заработная плата и социальные выплаты.

Также заместитель председателя правительства области сообщил, что на минувшей неделе министерство финансов провело консультации с Сибирским главным управлением Банка России и ведущими банками региона. Специалисты отметили, что сегодня государством приняты достаточные меры защиты населения и экономики от рисков возникновения дефицита рублевой наличности.

Как сообщает минфин региона со ссылкой на банковское сообщество, ограничения отразились только на валютных операциях и транзакциях, однако они не коснулись рублевой наличности, которая надёжно защищена. Это касается и информационных вбросов об ограничении работы платежных систем. По словам Виталия Голубенко, никаких рисков потерь доходов и сбережений сейчас нет.

Министр подчеркнул, что жителям целесообразно полностью перейти на национальную платежную систему «Мир». Кроме того, сегодня очень важно ориентироваться на информацию из официальных источников, в первую очередь, это ресурсы Банка России, правительства РФ и минфина России.

По словам министра, следует принять во внимание риски, связанные с использованием таких проамериканских сервисов бесконтактных платежей, как ApplePay или GooglePay, а также риски использования за рубежом платёжных систем Visa или MasterCard.

Ранее сообщалось о том, что оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом переформатируется для борьбы с санкциями.