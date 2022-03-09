Новосибирский аквапарк «Аквамир» заподозрили в преднамеренном банкротстве

В новосибирском аквапарке «Аквамир» выявили признаки преднамеренного банкротства. Процедура наблюдения в подавшей на самобанкротство организации введена в сентябре 2021 года.

Информацию о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «Аквапарк «Аквамир» опубликовал 5 марта на сайте «Федресурс» временный управляющий организацией Роман Большаков. Согласно сообщению, анализ финансового состояния компании проводился 4 марта.

«Временный управляющий <…> сообщает, что по результатам анализа финансового состояния должника от 04.03.2022 г. были сделаны следующие выводы: признаки преднамеренного банкротства — о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «Аквапарк Аквамир»», — указано в сообщении.

При этом уточняется, что признаки фиктивного банкротства ООО «Аквапарк Аквамир» отсутствуют.

Напомним, в сентябре прошлого года в отношении новосибирского аквапарка «Аквамир» была введена процедура наблюдения. Организация подала на самобанкротство в августе 2021 года — сумма исковых требований к компании на тот момент составила свыше 2,1 млрд рублей.

Крупнейший аквапарк Сибири был открыт в 2016 году. Согласно открытым данным, объем инвестиций в объект превысил 4,5 млрд рублей, возведением аквапарка занималась ГК «Кварсис».

В 2020 году управляющая компания аквапарка «ВДТ Строй» была признана несостоятельной, ее банкротства потребовала компания ПСК «Развитие». Сумма исковых требований составляла 1,7 млн рублей. В рамках банкротства организации рыночная стоимость здания аквапарка была оценена в 1,4 млрд рублей.

В конце того же года был признан банкротом председатель правления застройщика аквапарка ГК «Кварсис» Петр Овчинников, задолжавший истцу на момент подачи заявления 570 тыс. рублей.

Отметим, в конце 2021 года арбитражный суд Новосибирской области ввел в отношении ЗАО «Кварсис-Инвест» процедуру банкротства — наблюдение. Заявление о признании организации несостоятельной подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Новосибирской области из-за задолженности в размере более 793 тыс. рублей. Руководитель компании — Петр Овчинников.