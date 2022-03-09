«Ростелеком» подключил еще 12 тысяч домохозяйств в Новосибирской области

«Ростелеком» начал поэтапно подключать к цифровым услугам жителей шести населенных пунктов Новосибирской области. Теперь еще для 12 тысяч домохозяйств региона станет доступна связь по технологии GPON («оптика в дом»). Эта технология обеспечивает стабильную скорость интернета и позволяет подключать сразу несколько услуг по одной линии без потерь качества и надежности соединения.

Оптическая сеть федерального провайдера пришла в деревню Поперечное, село Вагайцево и поселок Чернаково Ордынского района, село Плотниково Новосибирского района и в два крупных районных центра — города Купино и Болотное.

«Для «Ростелекома» важно постоянно совершенствовать качество услуг, которыми пользуются новосибирцы, — отметил вице-президент — директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Мы постоянно обновляем уже существующие линии связи и постепенно расширяем географию своего присутствия, чтобы жителям даже небольших сел были доступны современные цифровые сервисы. И благодаря оптике это становится возможным».

Широкополосный доступ в сеть позволяет в том числе пользоваться интеллектуальным сервисом «Умный дом» и цифровой платформой Wink, которая объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с разнообразной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Wink доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне и планшете, ноутбуке и компьютере.

«Ростелеком» также предлагает абонентам объединить счета и единовременно оплачивать фиксированную сумму за домашний интернет и интерактивное ТВ.